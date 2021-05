Hinterbliebene: „Es war kein Unfall, es war Mord!“

Geständnisse und Reue

Und es gibt Geständnisse: Die Abschaltung der Bremse habe man in der Überzeugung beschlossen, „dass das Zugkabel nie reißen würde“, soll Nerini den Ermittlern gesagt haben, berichtet ein Insider in italienischen Medien. Dieses Risiko habe der Inhaber in Kauf genommen. Er sagte: „Ja, es ist ein Problem. Aber nicht so gravierend. Das Wetter ist schön, die Saison startet, wir machen auf. Es wird nicht so schlimm sein. Wenn die Gabel drin ist, haben wir die Störungen ja nicht.“ Das Problem hat er unterschätzt.