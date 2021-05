Oberösterreicher stand nach 18 Jahren vor Gericht

Fast 18 Jahre nach einem Überfall ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch ein Oberösterreicher wegen schweren Raubes zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Juni 2003 in Gaißau (Bezirk Bregenz) einen Handwerker nach einem Lokalbesuch ausgeraubt und dabei schwer verletzt hatte. Der Angeklagte wurde durch Zufall per DNA-Analyse ausgeforscht, der heute 63-Jährige war geständig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.