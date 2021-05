„School of Rock“-Star stirbt bei Fahrradunfall

In der Musik-Komödie war Kevin Clark als Freddy „Spazzy McGee“ an der Seite von Jack Black zu sehen. Wie US-Medien die Polizei zitieren, sei der Schauspieler beim Überfahren einer roten Ampel um halb zwei in der Früh von einem Auto erwischt worden. Dabei sei der 32-Jährige teilweise unter dem Auto eingeklemmt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden, wo er wenig später verstarb.