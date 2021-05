Grüne wollen die Nacht-U-Bahn in Wien zurück

„Mit Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen wäre es nun wichtig und richtig, Nacht-U-Bahnen an den Wochenenden wieder verkehren zu lassen. Auch wenn gegenwärtig Gastronomie, Fitnesscenter, Kulturveranstaltungen etc. um 22 Uhr schließen, bedeutet dies nicht, dass das öffentliche Leben um 22 Uhr endet“, so der Jugendsprecher der Grünen Wien, Ömer Öztas.