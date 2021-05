Sanierungsarbeiten in Klagenfurt laufen weiter

Sanierung dringend erforderlich

„Wir sanieren veraltete Wasserleitungen, die aus den Fünfzigerjahren stammen, das ist dringend erforderlich“, so Stadtwerke-Sprecher Harald Raffer. Dies erfolgt über ein Inliner-System, wo in vorhandene alte Rohre neue Leitungen eingezogen werden. „Die Kosten belaufen sich auf 300.000 bis 400.000 Euro“, so Raffer. Auch er bestätigt die Koordination der Baustellen mit der Stadt Klagenfurt. In eineinhalb Monaten sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein.