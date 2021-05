Das Jägerbataillon 25 übt wieder mit Hubschraubern

Seit Mittwoch üben wieder 150 Soldaten aus der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt: Der Luftlandeverband der „leichten“ 7. Jägerbrigade hält eine Versorgungsübung ab. Zwei Hubschrauber sind im Einsatz. Geflogen wird über Klagenfurt, im Raum Hollenburg-Köttmannsdorf und im Raum Althofen. Am Donnerstag sogar bis in die Abendstunden.