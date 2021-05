Manchmal nur wenig Lohn, aber immer mit viel Herz

Zirkusse und Clowns hatten Peter Lunacek schon als Kind begeistert, der schließlich vor zwölf Jahren die Werbeagentur Manege.Media gründete. Mit seinem Unternehmen bedient er eine Nische, diese dafür international. „Ich hab’ sogar Kunden in Australien, in den USA, Kanada und Großbritannien“, erzählt jener Mann, der in seiner Wohnung in Linz auch das Büro von Manege.Media eingerichtet hat. Zirkusplakate zieren die Wände, hier fein gerahmt, andere Originale werden auch unter dem Teppich gelagert. Was praktisch ist, da sie dort glatt und ohne Ecken aufbewahrt werden können.