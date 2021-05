445 Corona-Neuinfektionen, weitere 15 Todesfälle

Weiterhin unter 500 Neuinfektionen hat der Krisenstab am Mittwoch (Stand 9.30 Uhr) vermeldet - exakt 445 neue Corona-Fälle wurden registriert. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert noch bei 899 Neuinfektionen. Österreichweit starben im Vergleichszeitraum 15 Personen an einer Covid-19-Erkrankung. In den Spitälern wurden sowohl auf den Normal- (minus vier) als auch auf den Intensivstationen (minus 15) Auslastungsrückgänge verzeichnet.