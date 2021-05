Konditor aus Hinterstoder nun OMV-Tankstellen-Chef

„Es war so nie geplant“, sagt Gernot Gollner, wenn er über den Weg spricht, der ihn nun bei der OMV zum Leiter des Tankstellengeschäfts in Österreich machte. Seine Eltern betrieben in Hinterstoder eine Bäckerei, er selbst wollte aber Skifahrer werden. „In der Skihandelsschule hab’ ich erkannt, dass es nicht reicht, um damit Geld zu verdienen“, denkt der 46-Jährige zurück, der schließlich beschloss, in der Konditorei Lubinger die Lehre als Konditor zu machen.