„China-Virus“-Sager: Trump auf 23 Mio. $ verklagt

Einen Dollar für jeden Amerikaner asiatischer Abstammung

Für jeden in den USA lebenden asiatischstämmigen Bürger will die CACRC einen Dollar erstreiten - insgesamt etwa 22,9 Millionen. Mit dem Geld will die Bürgerrechtsgruppe ein Museum bauen, das über die Geschichte von Asiaten in den USA und deren Beitrag zur Kultur des Landes aufklären soll.