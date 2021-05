Liverpool & Chelsea holen Champions-League-Plätze!

Der frühere Salzburg-Profi Sadio Mane bescherte Liverpool mit seinen Treffern in der 36. und 74. Minute vor 10.000 Zuschauern an der Anfield Road den Erfolg. „Das ist unglaublich“, sagte Coach Jürgen Klopp nach der Partie bei Sky. „Es war ein harter Kampf. Die Jungs sollen so stolz auf sich sein.“ Es handelte sich auch um das Abschiedsspiel von Roy Hodgson, der in seiner langen Laufbahn zuletzt Crystal Palace trainierte.