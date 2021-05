Weiter positiver Trend: 583 Neuinfektionen Kopieren

Die meisten Neuinfektionen wurden in Oberösterreich registriert, hier waren es 121 neue Corona-Fälle. In Wien gabs 110 Neuinfektionen, in Niederösterreich 106, in der Steiermark 92, in Tirol 79, in Kärnten 34, in Vorarlberg 24, in Salzburg 15 und im Burgenland sogar nur noch zwei neue Fälle.