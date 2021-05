Abstiegs-Drama: Randale in Köln, Trauer in Bremen!

Am Rande des Bundesliga-Duells zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei gekommen! Zahlreiche Kölner Anhänger hatten sich am Stadion versammelt, um den FC zu unterstützen. Bei den Werder-Fans in Bremen herrschte hingegen vor allem große Trauer - frustriert-wütende Radaumacher gab es allerdings auch dort ...