EA lädt mit „Knockout City“ zum Völkerball-Duell

Im teambasierten Multiplayer-Titel „Knockout City“ können sich ab sofort bis zu 32 Spieler plattformübergreifend auf PC, PS4, Xbox One und Switch rasante Völkerball-Kämpfe liefern. Die Spieler entdecken dabei „interaktive Umgebungen, während sie sich durch fünf actiongeladene Multiplayer-Karten mit sechs unterschiedlichen Ballarten kämpfen“, so Publisher EA in einer Mitteilung. Spieler können sich demnach auch in Ballform „zusammenkugeln“ und so zu ihrer eigenen Waffe werden, die von Teammitgliedern geworfen werden kann.