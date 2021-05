Razzia im illegalen Rotlicht: Hunderte Anzeigen

Mit Beginn der Lockdowns samt geschlossener Rotlicht-Lokale wich das horizontale Gewerbe in private Wohnungen und damit in die Illegalität aus. Zwar sind die Etablissements nun wieder offen, das Problem aber blieb. Für die Polizei gilt es, die Prostitution wieder in legale Bahnen zu leiten. Ein „Krone“-Lokalaugenschein in Wien.