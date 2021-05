Fivers feiern im ersten Halbfinale Sieg in Krems!

Die Fivers WAT Margareten haben in der Handball-Liga im ersten Halbfinal-Duell mit UHK Krems einen knappen 30:29-Auswärtssieg gefeiert! Damit wurde nach Hard gegen Tirol (35:31 nach zweiter Verlängerung) auch das zweite Halbfinale nach einem überaus engen Match entschieden. Am Dienstag (18.10 Uhr) könnten die Wiener in der eigenen Halle den Final-Einzug fixieren.