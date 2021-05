Vorbild Südtirol: Der Grüne Pass im Einsatz

Als Modellregion für die flächendeckenden Corona-Tests stand Südtirol schon im internationalen Brennpunkt. Auch beim Corona-Pass hat die nördlichste Provinz Italiens die Nase vorne: Dreieinhalb Wochen sind von der Idee bis zur Umsetzung vergangen. Entwickelt wurde die Bescheinigung, die als „Eintrittskarte“ persönliche Gesundheit attestiert und öffentliche Freiheit garantiert, in Kooperation mit Sanitätsbetrieb und regionaler Gesellschaft für Informationstechnologie (SIAG) am privaten Forschungszentrum EURAC Research in Bozen.