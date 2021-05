Diese Stuntfrau soll Vettel & Co. Flügel verleihen

Jetzt soll sie den Piloten Sebastian Vettel und Lance Stroll unter die Arme greifen. In der Fabrik in Silverstone wird Hawkins zahlreiche Kilometer am Simulator abspulen. Damit erhofft man sich, das Fahrverhalten des Aston-Martin-Boliden weiter zu optimieren. „Sie ist eine tolle Ergänzung, vielleicht kann sie etwas beitragen, an das wir noch nicht gedacht haben“, freut sich Vettel.