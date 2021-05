Kein Pardon für Bestechungen an den Grenzen

Besonders aufmerksam müssen Soldaten bei der Begutachtung der vorgeschriebenen Testprotokolle sein. An der Grenzstation in Neumarkt an der Raab gerieten ein Vater und sein Sohn aus Ungarn in Konflikt mit dem Gesetz. Sie hatten sich für die Einreise nach Österreich keinem Test unterzogen, jedoch bei der Kontrolle ärztliche Zeugnisse vorgezeigt, die sich als Totalfälschungen entpuppten. Anzeige!