Einkaufswagen voll Bierkisten fiel auf Kleinkind

Hoffentlich geht das noch gut aus! Eine Zweijährige hängte sich in Bad Leonfelden am Donnerstag seitlich an das Einkaufswagerl ihres Vaters. Das Gefährt war mit mehreren Kisten Bier beladen, kippte um und stürzte auf das Kleinkind. Der Vater brachte die Kleine zur Ärztin, die den Rettungshubschrauber anforderte.