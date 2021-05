Prinz William hat erste Corona-Impfung erhalten

Dank an Impfpersonal

„Am Dienstag habe ich meine erste Dosis des Covid-19-Impfstoffes erhalten“, schrieb William zu dem Schnappschuss. „An alle, die bei und an der Impfstoff-Verteilung arbeiten - danke für alles, was ihr bislang geleistet habt und auch weiterhin leisten werdet.“ Was Prinz William allerdings nicht verraten hat, ist, ob auch seine Gattin Kate schon geimpft wurde.