Reh querte Straße: Frau baute schweren Unfall

Die junge Frau war gegen 20.30 Uhr auf einem Verbindungsweg zur Ettendorfer Landesstraße in Jakling unterwegs. Plötzlich querte das Tier die Straße. Sie verriss den Pkw, kam aufgrund des Regens in aufgeweichtes Erdreich eines Maisfeldes, überschlug sich in Folge mehrmals und kam mit dem Auto erst 30 Meter von der Schotterstraße entfernt zum Stillstand.