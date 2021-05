Klimawandel: Pinguine erreichen Landeshauptstadt

Pinguinfiguren schmücken Info-Stationen

Seit gestern sind in Bregenz vier Info-Stationen zu finden, an denen sich Wissenswertes zu den Themen Stadtklima, Mobilität, Gebäude und Artenvielfalt nachlesen lässt. Die Installationen sind kaum zu übersehen, ist doch jede einzelne mit Pinguinfiguren geschmückt, die die Eisschmelze symbolisieren sollen. Für Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) bieten die Pinguin-Inseln, die noch bis 3. Juni im Bregenz geparkt sind, eine Gelegenheit, sich mit der eigenen Öko-Bilanz auseinanderzusetzen: „Hinter dieser Aktion steht die Überzeugung, dass ein bisschen weniger von Allem deutlich mehr Lebensqualität für Alle bedeuten kann“, so Ritsch.