Titelverteidiger Tampa Bay führt im Play-off 2:0

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auch das zweite Spiel gewonnen. Der Stanley-Cup-Sieger setzte sich am Dienstag bei den Florida Panthers mit 3:1 durch und geht in der „best of seven“-Serie mit einer 2:0-Führung ins erste Heimspiel am Donnerstag.