Millionenklage: Paltrows „Vagina“-Kerze explodiert

Sammelklage eingereicht

Watson hat eine Sammelklage eingereicht, in der Hoffnung, dass es noch weitere Schicksalsgenossen gibt, die sich anschließen. Vor vier Monaten hatte sich eine Frau aus London auf der Goop-Webseite beschwert, dass ihr was Ähnliches widerfahren ist. Watson zitiert Jody Thomson in seinen Gerichtsdokumenten. Diese hatte geschrieben: „Die Kerze hat ein Inferno ausgelöst, mit riesiger Flamme. Dann ist Gwyneths Vagina-Kerze in meinem Wohnzimmer explodiert. Mein Haus hätte niederbrennen können!“