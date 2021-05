„Das ist bislang der beste Giro meiner Karriere“

Ein „Wohlfühlen“, das sich auch in Brändles bisherigen Ergebnissen niederschlug. Auf der hügeligen Montagsetappe über 139 Kilometer von L‘Aquila nach Foligno leistete der ehemalige Stundenweltrekordler großartige Helferdienste für seinen Teamkollegen Davide Cimolai (It), der sich im Sprint nur Peter Sagan (Svk/BORA) und Fernando Gaviria (Col/Team UAE) geschlagen geben musste. „Auf so einer Etappe mit moderaten Bergen haben wir gesehen, dass wir viele Sprinter abschütteln und Davide in eine gute Position bringen können“, erklärt Matthias.