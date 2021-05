Chiara Schuler knackte Landesrekord im Speerwurf

Auch Bertschler mit einer Bestleistung

Auch Daniel Bertschler verpasste am Wochenende sein Limit für die EM in Bergen und ist damit weiterhin auf der Limit-Jagd. „Am Samstag habe ich einen Nuller beim Hochsprung gemacht. Damit war der Limit-Versuch schoh gegessen. Wenn ich einen normalen Versuch gehabt hätte, wäre sich das Limit ganz gut ausgegangen. Also die Form passt“, so Berschler.

Am Sonntag konnte der 20-Jährige dann ohne Druck starten aber der Hürdenlauf verlief dennoch nicht ideal: „da ist noch einiges an Potenzial vorhanden. Im Stabhochsprung bin ich 4,95 Meter gesprungen. Gut zu wissen, dass ich im Mehrkampf die fünf Meter drauf hab“, so der Nofler, der damit seine persönliche Freiluft-Bestleistung von 4,85 Meter um zehn Zentimeter übertraf. „Ich habe dann auch noch die 5,25 Meter probiert, was das EM-Limit für Staabhochsprung ist. Leider hat es nicht geklappt“, so Bertschler. Bis zur EM in Bergen hat der 20-jähirge allerdings noch ein paar Möglichkeiten (Zürich, Leipnitz, Bernhausen, Lustenau) das Limit zu schaffen.