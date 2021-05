Video: Irre Schlussphase! Suarez erlöst Atletico

Atletico Madrid muss sich zwar noch gedulden, hat den Gewinn der spanischen Meisterschaft im Finish aber in eigener Hand. Am Sonntag besiegte „Atleti“ Osasuna dank Treffern von Renan Lodi (82.) und Luis Suarez (88.) nach Rückstand noch 2:1 und liegt vor der letzten Runde weiter zwei Punkte vor Real Madrid an der Spitze. Die Highlights inklusive der spannenden Schlussphase gibt‘s oben im Video!