16-Jähriger mit Waffe: Verfolgungsjagd durch Stadt

„Ohrenzeuge“ des Vorfalls wurde der Buslenker Franz König. Ihm sei der Jugendliche an der Bushaltestelle aufgefallen, weil dieser sehr nervös gewirkt habe, erzählt der Chauffeur. Als er danach mit einem Kollegen geredet habe, habe er im Hintergrund ein Geräusch gehört, das an das Klicken einer Schusswaffe erinnert habe, so König. Eine Frau habe ihm dann gesagt, dass der Jugendliche eine Waffe bei sich gehabt habe. Auch bei der Polizei meldete ein Anrufer, dass bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vermutlich eine Pistole im Spiel sei.