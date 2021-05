Socken aus Graz für Beckham und Topmodel Goulart

Fußball spielt er nur hobbymäßig. Eigentlich ist Romeo Beckham Model, mehr im Lifestylebereich unterwegs, setzt Trends. „Und er wollte unbedingt was Spezielles. Rund um die England Flagge ist ein goldener Rahmen. Seine Initialen und die Glücksnummer seines Vaters David“, so Mario Ofner. Jener Mann, der spezielle Socken der Marke Tapedesign erfunden hat, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma ist und in 55 Länder exportiert. „Zu unseren Kunden zählen über 5000 Promis. Dieses Socken-Gefühl taugt ihnen. Mittlerweile geht der Trend in Richtung Lifestyle. Wie damals jeder Fußballer die Toiletttascherln von Louis Vuitton herumgetragen hat“, so Ofner.