Perry und Bloom passen für Meghan und Harry auf

Wie Prinz Harry in einem Podcast ausplauderte, ist er mit seiner Familie in die USA gezogen, um einem in der Royal Family ererbten Kreislauf aus Leid und Schmerz zu entfliehen. Seinen Kindern wollte er sein eigenes Schicksal ersparen, in Großbritannien aufzuwachsen, als seien sie als Royals die Hauptfiguren in dem Film „Die Truman Show“ oder Ausstellungsstücke in einem Zoo. In Kalifornien sei ihm eine Last von den Schultern genommen worden und er fühle sich frei wie nie. Ganz entfliehen konnte er der Aufmerksamkeit der Medien freilich nicht. Deshalb hat er mit Orlando Bloom und Katy Perry so eine Art Nachbarschaftswache.