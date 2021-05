Richard Lugner: Keine Liebesbeziehung mit Kelovitz

In einem Posting auf Instagram hatte das blonde TV-Starlet Anfang Mai von „Frühlingsgefühlen“ und „Couplegoals“ (also „Paarziele“) geschrieben und dazu ein Foto von sich mit Richard Lugner bei einem gemeinsamen Essen nach einer Spargelernte gepostet. Die Hand Lugner liegt dabei auf dem Tisch vor der breit in die Kamera lachenden Kelovitz. Man könnte meinen, ihre Hände berühren sich auf dem Bild.

Richard Lugner stellte jetzt jedoch gegenüber krone.at richtig, dass er weder gemeinsame Ziele mit Kelovitz, noch an diesem Tag ihre Hand gehalten habe. Er hatte das Tischtuch in der Hand.