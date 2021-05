Wolf: Geheimtreffen mit MAN-Steyr-Betriebsräten

Nach wie vor ist er an der Übernahme interessiert, will mehr Arbeitsplätze als im ersten Anlauf retten und baut auch auf die Unterstützung der Raiffeisenlandesbank OÖ - das sind nur einige der Fakten, die Sigi Wolf ins Rennen schickt, um doch noch seine Übernahmepläne des MAN-Werks in Steyr Realität werden zu lassen.