Cineplexx: Arthouse Kinos feiern jetzt Comeback

Cineasten erwartet aber schon ab 19. Mai an den vier geöffneten Standorten ein buntes Filmprogramm, unter anderem die deutsch-israelische Romantik-Komödie „Kiss Me Kosher“, der Klassiker aus dem Jahr 2000 „In the Mood for Love“, der Dokumentarfilm „The Dissident“ sowie die Vorpremieren von Viggo Mortensens „Falling“, der italienischen Filmbiografie „Miss Marx“ und des Konzertfilms „Lindemann - Live in Moskau“. Am 27. Mai feiert außerdem das dreifach oscarprämierte Drama „Nomadland“ seine Österreichpremiere.