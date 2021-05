Reiselust steigt: Ruf nach klaren Regelungen

Entscheidend seien die Einreisebedingungen in beide Richtungen - einmal am Zielort, einmal zurück zu Hause. „Beides muss lebbar sein - zweimal Quarantäne ist sicher nicht lebbar“, so Kadanka. Abgesehen von wenigen Ausnahmen wie etwa Südkorea, dem Vatikan oder Island muss man in Österreich derzeit - „egal woher aus dem Ausland man zurückkommt und egal ob man geimpft, getestet oder genesen ist“ - zehn Tage lang in Quarantäne, mit der Option auf ein Freitesten nach fünf Tagen. „Das verhindert jede Art von Tourismus“, räumte der Fachverbandsobmann ein. Demnächst soll die adaptierte Verordnung quarantänefreie Einreisen in Österreich für Geimpfte drei Wochen nach der ersten Teilimpfung bzw. für Genesene möglich machen. „Es wird noch immer verhandelt.“