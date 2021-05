Gemeinsam Gewalt an Frauen verhindern

Ein Beispiel?

Haydn: Wir haben zu Beginn der Krise ein Krisentelefon für Männer unter 0720/70 44 00 eingerichtet. Der Betroffene ruft an, und wir leiten im Bedarfsfall weiter, so dass er letztlich so versorgt ist, wie er es braucht. Dafür gibt es gar kein Geld, das wird ehrenamtlich betreut. Das kann nicht die Dauerlösung sein.