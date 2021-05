Perrie Edwards von Little Mix ist schwanger

„Wir haben von diesem Moment so lange geträumt und können nicht glauben, dass unser Traum endlich wahr wird. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen“, schrieb Pinnock zu einem Foto von sich mit Babybauch. An ihre Kollegin Edwards schrieb sie nach deren Babynews: „Arghhhhhhh. So, so glücklich für euch beide! Und so verdammt glücklich, dass wir diese Reise gemeinsam machen können! Liebe dich sehr.“