Vier-Meter-Wal steckte in Themse-Schleuse fest

Nicht der erste Wal in der Themse

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Wal in die Themse verirrt. Zu lokaler Berühmtheit brachte es etwa der „Willy“ genannte „River Thames Whale“, ein Nördlicher Entenwal, der im Jänner 2006 im Fluss entdeckt wurde, aber nicht gerettet werden konnte. 2019 wurden innerhalb kurzer Zeit gleich zwei tote Wale in der Themse entdeckt, allerdings deutlich näher an der Mündung.