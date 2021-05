Bellender Hund rettet abgestürzte Halterin (55)

Am Ufer des Inns blieb sie liegen, schrie um Hilfe. Auch ihr kleiner Hund bemerkte schnell, dass sein Frauchen dringend Rettung benötigte. Er lief oben an der Böschung hin und her und bellte so lange, bis Anrainer auf den Unfall aufmerksam wurden. Diese alarmierten sofort Rettung, Feuerwehr und Polizei. Die Bergung gestaltete sich laut Klaus Litzlbauer, Kommandant der Feuerwehr Braunau, gar nicht so einfach: „Wir ließen ein Boot ins Wasser, zwei Kollegen sowie ein Notarzt wurden währenddessen über die Böschung abgeseilt und die Frau dann ins Boot gelegt. Am Ufer übernahm die Rettung die Versorgung.“