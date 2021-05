Aktuell „nur“ 363 Corona-Fälle

Inzidenzwert sinkt immer weiter

Laut AGES beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Burgenland aktuell 54. Auch in den Bezirken liegen alle Werte deutlich unter 100, Am höchsten ist die Inzidenz derzeit im Bezirk Mattersburg mit 70, und am niedrigsten in der Freistadt Rust mit 50.