Die Herrinnen des Lebens wurden seit jeher verehrt

Rituale für Muttergöttinen

Verehrungsrituale für mütterliche Göttinnen sind bereits aus dem antiken Griechenland für Rhea bekannt; bei den Römern wurde Kybele, die Magna Mater (große Mutter), angebetet; auch in der einstigen Römerstadt Teurnia im heutigen St. Peter in Holz in Lendorf bei Spittal. Den Kelten galt Noreia als Muttergöttin.