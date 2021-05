Verurteilt: HTL-Maturanten benutzten Hitler-Gruß

Die vier Burschen mit Migrationshintergrund waren nicht nur einmal negativ an ihrer ehemaligen Schule aufgefallen: Gleich mehrfach hatten sie während ihrer Schulzeit an der HTL Dornbirn den rechten Arm zum Gruß gehoben und „Heil Hitler“ gebrüllt. Die Tafel hatten sie mit Hakenkreuzen beschmiert und in Klassenchats mehrfach Kommentare oder Bilder gepostet, die den Nationalsozialismus verherrlichen.