Rad-Star Froome: „Werde nicht das Handtuch werfen“

Seit seinem schweren Sturz beim Criterium du Dauphine im Juni 2019, als er Brüche am Oberschenkel, der Hüfte, am Ellbogen, an den Rippen und im Nackenbereich erlitten hatte, konnte der Brite nicht mehr an seine alten Glanzleistungen anknüpfen. Zuletzt wurde 35-Jährige bei der Tour-de-Romandie ständig abgehängt.