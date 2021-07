Die Stars geben die Bikini-Trends des Sommers vor

Kaum klettern die Temperaturen über 25 Grad, träumen die Stars schon vom nächsten Bikini-Urlaub. Und weil das mit den Reisen auf den nächsten Traumstrand momentan noch nicht so wirklich klappen will, schlüpfen Kim Kardashian, Hailey Bieber oder Ireland Baldwin einfach in ihren eigenen vier Wänden in ihre Lieblingsteile der Saison - und geben damit einen ersten Einblick auf die Trends des diesjährigen Sommers.