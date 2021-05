Britney Spears will Vater endgültig loswerden

Laut eines Bekannten fühlt sich die 39-Jährige als Mündel nicht wie eine Gefangene: „Sie hat zu 99 Prozent die Freiheit, alles zu machen, was ich will. Nur wenn sie total verrückte Dinge tun will, wie drei Sportwagen auf einmal zu kaufen, greift der Vormund ein.“ Auch kann Britney frei reisen - sie fliegt regelmäßig nach Hawaii - und in Los Angeles ohne besondere Auflagen ihr Leben frei gestalten.