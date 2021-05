Impfbereitschaft steigt in Vorarlberg immer mehr

In Vorarlberg hat die Zahl der für eine Corona-Impfung vorgemerkten Personen am Mittwoch die 200.000er-Marke überschritten. In dieser Zahl sind auch die rund 123.500 Vorarlberger enthalten, die bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten haben. Damit ist die Hälfte der Einwohner angemeldet oder geimpft. Die Impfbereitschaft im Land sei gerade in den vergangenen Wochen stark gestiegen, hieß es in einer Aussendung des Landes.