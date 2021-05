Impfungen mindern noch nicht die Ausbreitung

Obwohl der „Impf-Turbo“ in Österreich bereits gezündet worden ist und immer mehr Menschen ihre Immunisierung erhalten haben, wirkt die Kampagne laut Experten noch nicht ausbreitungsmindernd. Es gebe „noch ein Fenster, wo ein Anstieg kommen kann“, erklärte Komplexitätsforscher Peter Klimek am Mittwoch in einem Online-Vortrag.