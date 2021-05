Bis 2100 erwärmt sich unsere Erde um 2,4 Grad!

Selbst wenn alle bisher getroffenen Klimaschutzmaßnahmen so umgesetzt werden wie geplant, wird die globale Erderwärmung Forschern zufolge Ende des Jahrhunderts bei 2,4 Grad Celsius liegen - und damit deutlich über dem gewünschten 1,5-Grad-Ziel. Das zeigen Prognosen des Analyseprojekts Climate Action Tracker (CAT), das der Klimaforscher Niklas Höhne am Dienstag gemeinsam mit der deutschen Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin vorgestellt hat.