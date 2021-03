Corona erwischt immer mehr Kinder und Teenager

Laut den AGES-Zahlen für die achte Kalenderwoche liegen die Gruppen der 15- bis 24-Jährigen und der Fünf- bis 14-Jährigen demnach mit Sieben-Tages-Inzidenzen von 209,9 bzw. 202,3 je 100.000 Einwohner mittlerweile vor allen anderen Altersgruppen. In der Woche davor waren die Werte noch bei 170,5 bzw. 150,8 gelegen. In absoluten Zahlen waren das 1629 bzw. 1278 Neuinfektionen, was 13,9 bzw. 10,9 Prozent der Gesamtinfektionen entsprach.