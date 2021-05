Haller: Rache schmeckt erst süß, dann bitter

Bereits bei der Matura wusste Reinhard Haller, dass er Psychiater werden wollte, „da in diesem Beruf alles vereint ist, was mich interessiert“. Und sein Enthusiasmus ist ungebrochen: „Der Beruf des Psychiaters ist für mich nach wie vor der schönste der Welt, weil dieser den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet.“ Die Psychiatrie ist für Haller zudem eine der erfolgreichsten medizinischen Disziplinen und gerade in der Suchttherapie erlebe man oft unerwartete Erfolge. „Hier entstehen mit den ehemals suchtkranken Menschen oft Freundschaften fürs Leben“, erzählt der langjährige Leiter des Krankenhauses Maria Ebene, einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik mit Schwerpunkt Suchtkrankheiten.